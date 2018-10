Jose Mourinho e Antonio Conte potrebbero essere i protagonisti di un clamoroso avvicendamento sulle panchine di Real Madrid e Manchester United

Dopo la mancata fumata bianca che poteva sancire il matrimonio tra Antonio Conte e il Real Madrid per il dopo Lopetegui, il presidente galactico Florentino Perez ha virato su un nuovo nome, sempre più in cima alla sua lista delle priorità. Il clamoroso ritorno di Jose Mourinho sulla panchina dei blancos sembra essere più che una semplice suggestione, una mossa che spalancherebbe automaticamente le porte del Manchester United proprio all’ex ct della nazionale italiana, che sullo sfondo attende la giusta occasione per tornare alla ribalta sul grande palcoscenico internazionale. La possibilità di sedere sulla panchina dei Red Devils rappresenta una prospettiva davvero allettante per il tecnico ex Juventus.

Perez è sempre più convinto che lo Special One sia la persona più adatta a domare uno spogliatoio orgoglioso e difficile come quello di Ramos e compagni, reduci da anni di successi. Se il suo piano dovesse andare a buon fine, l’arrivo di Conte allo United potrebbe realizzarsi anche prima dell’estate, ma in questo momento sembra che dalle parti dell’Old Trafford si stia aspettando a licenziare Mourinho presumibilmente per motivazioni economiche: una separazione a fine stagione costerebbe infatti molto meno allo United.

In questa affascinante partita un ruolo importante sembra destinato a svolgerlo Paul Pogba, che rappresenta uno dei giocatori ideali per Conte e, esattamente come al Chelsea alcuni anni prima, l’allenatore salentino potrebbe restituire un’anima ad uno spogliatoio logorato dai veleni e dai rapporti conflittuali con il tecnico portoghese.