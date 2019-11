Mourinho nuovo allenatore del Tottenham: «Sono eccitato dalla qualità»

Mourinho nuovo allenatore del Tottenham: ecco le parole del tecnico portoghese, che prende il posto di Pochettino

Josè Mourinho è il nuovo allenatore del Tottenham. Lo Special One ritorna in Premier League, prendendo il posto dell’esonerato Pochettino. Grandi aspettative di Mourinho, come dichiarato sul sito del club londinese.

«Sono emozionato per l’arrivo in un club con così grande eredità e passione dei propri tifosì. La qualità della squadra e dell’academy mi eccita. Lavorare con questi giocatori è la cosa che mi ha attratto».