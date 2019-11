Mourinho Tottenham, è ufficiale: lo Special One riparte dall’Inghilterra dopo il divorzio tra gli Spurs e Pochettino

José Mourinho riparte dall’Inghilterra. E, nello specifico, dall’intrigante progetto tecnico del Tottenham, che nella mattinata odierna – con un comunicato stampa – ha ufficializzato il tecnico portoghese sulla propria panchina.

Lo Special One subentra così a Pochettino, esonerato in maniera piuttosto rapida ed inattesa nella serata di ieri. Dopo che la stagione, però, non era certo cominciata sotto i migliori auspici per gli Spurs, con la panchina dell’argentino che aveva già ballato per lunghe settimane.