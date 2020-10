L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata del gruppo D della Champions League 2020/21: moviola Atalanta Ajax

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In avvio di gara l’Atalanta lamenta un possibile rigore per un contatto in area tra Zapata ed il portiere dei lancieri Onana; il colombiano entra in area da sinistra sulla pressione di Schuurs, resiste alla carica e cade dopo il contatto con l’estremo difensore olandese che non tocca mai il pallone ma per l’arbitro Skomina non è sufficiente per concedere il penalty. Rigore che invece l’arbitro sloveno assegna all’Ajax al 28′; cross dalla sinistra, sul pallone vanno Gosens e Traorè con l’esterno dell’Atalanta che si prodiga in una spaccata volante che prende sia pallone che petto dell’avversario. Dagli undici metri Tadic porta avanti i suoi.

PÉNALTY ! Geste dangeureux de Robin Gosens sur Traoré, l’arbitre n’hésite pas ! Tadic va le tirer !#ATAAJA #AtalantaAjax #UCL pic.twitter.com/AgBiVo7PLj — 𝐆𝐚𝐬 | 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐤𝐢𝐞𝐊𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 🎖 (@FrenkieKaiser) October 27, 2020

Sul raddoppio dell’Ajax interviene la Goal Line Technology che certifica come il pallone calciato da Traorè abbia oltrepassato la linea prima del tentativo rinvio di Freuler. Al 63′, invece, altre proteste dell’Atalanta per un tocco di mano di Tagliafico sul cross di Toloi; Skomina concede solo il corner ed il VAR conferma la decisione.