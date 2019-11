L’episodio chiave del match valido per la 5ª giornata della Champions League 2019/20: moviola Atalanta Dinamo Zagabria

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 26′ del primo tempo l’arbitro Karasev fischia un calcio di rigore in favore dell’Atalanta. Gosens prova il mancino che si stampa sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Muriel che viene steso da Peric. Per l’arbitro russo non ci sono dubbi e decreta il penalty.