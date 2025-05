Moviola Betis-Fiorentina, l’episodio chiave del match

Moviola Betis-Fiorentina, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale della Conference League 2024/25

L’episodio arbitrale chiave del match tra Betis-Fiorentina, valido per la semifinale di Conference League 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Oliver.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Primo cartellono già al 4° minuto a Bakambu per falciata di Gudmundsson: bravo Oliver a non dimenticarselo in tasca, visto che l’azione dura molto. Al 7′ Abde mette dentro il pallone regalatogli da Bakumbu: il tiro tocca la traversa interna e supera la linea, il check Var è sul contrasto vinto dall’attaccante del Betis con Comuzzo, è tutto regolare. Ancora Bakambu protagonista per una simulazione in area, “sanata” dalla sua posizione di fuorigioco. I contrasti non mancano, ma l’arbitro inglese gestisce bene tutte le situazioni. Si va al riposo dopo oltre 4 minuti di recupero, 7 i falli per ognuna delle due squadre.

SECONDO TEMPO

L’autore del gol, Abde, resta a terra per un gomito largo di Pongracic, nessuna sanzione da parte del direttore di gara. Ammonito Parisi per una trattenuta iterata e successivamente alla rete del 2-1 un faccia a faccia tra Folorunsho e Perraud porta al cartellino per entrambi i litiganti. Giallo per Adli su Lo Celso: il fallo c’è, nonostante le proteste del viola, la posizione pericolosa pure.