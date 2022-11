L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Bologna Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Torino, valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Giua.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ RIGORE PER IL TORINO – Miranchuk va via a Lucumì sul lancio lungo di Milinkovic-Savic e cade in area, per Giua è rigore. Dopo il check per valutare che il contatto fosse all’interno dell’area, il penalty è confermato