Moviola Bologna Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Bologna Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Bologna Torino, valido per l’ottava giornata di Serie A stagione 2025/2026. Arbitro: Ayroldi, assistenti: Cecconi e Cipressa. Come quarto uomo ci sarà Zufferli, mentre al Var Di Paolo e all’Avar Nasca.
MOVIOLA BOLOGNA TORINO:
🔴45′ – Fine primo tempo di Bologna Torini
Nulla da segnalare dalla moviola in questo primo tempo di Bologna Torino, l’arbitro non ha commesso particolari imprecisioni, agevolato dalla penuria di azioni da gol particolarmente ostiche o di difficile lettura. I padroni di casa hanno mantenuto il pallino della partita, ma l’occasione più nitida (traversa di Adams) capita ai granata, bravi a sfruttare a ripartire in contropiede non appena possibile.
🔴1′ – Inizia Bologna Torino
Bologna Torino LIVE 0-0: traversa di Adams! Poi super parata di Paleari
