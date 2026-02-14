Connect with us
Moviola Como Fiorentina: corretto il rigore e il rosso a Morata, Parisi e Jesus Rodriguez rischiano

2 ore ago

Moviola Como Fiorentina: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Como Fiorentina, valido per la 25ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti .

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La sfida del Sinigaglia tra Como e Fiorentina, terminata 1-2, lascia in eredità una serie di episodi arbitrali discussi. La direzione di Marchetti fila liscia nel primo tempo, con la rete del vantaggio siglata da Nicolò Fagioli giudicata regolare. La gara si accende al 52′: Maximo Perrone, centrocampista dei Lariani, atterra in area Rolando Mandragora. Il contatto, seppur lieve, è punibile: l’arbitro indica il dischetto e Moise Kean trasforma il penalty del raddoppio.

Nella ripresa la tensione sale. Al 69′ l’attaccante Jesus Rodriguez cade nell’area dei Viola simulando, ma viene graziato dal cartellino giallo. Le proteste veementi costano l’espulsione a Paolo Vanoli, tecnico dei Toscani. Dopo l’autogol che riapre i giochi, il finale è incandescente: prima Parisi simula su Addai ma non viene ammonito, poi all’89’ Alvaro Morata perde la testa. Il bomber spagnolo reagisce con una testata al difensore Marin Pongracic: doppia ammonizione e rosso inevitabile, chiudendo una serata nervosa con un gesto ingiustificabile.

