Moviola Como Pisa: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto. Cosa è successo al Sinigaglia!

Moviola Como Pisa: gli episodi dubbi del match diretto da Pairetto, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26

Il Como travolge il Pisa con un perentorio 5-0, in un match letteralmente dominato in lungo e in largo dai padroni di casa. Nonostante il risultato a senso unico, la direzione di gara dell’arbitro Luca Pairetto ha richiesto grande attenzione e il supporto cruciale del VAR, specialmente durante i tentativi di reazione degli ospiti nel secondo tempo.

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La Moviola: VAR e fuorigioco protagonisti

L’operato di Pairetto è stato preciso e ben coadiuvato dalla sala video. Ecco gli episodi chiave:

Proteste nerazzurre (46′): Subito in avvio di ripresa, il Pisa reclama vigorosamente per un presunto tocco di mano all’interno dell’area lariana. Pairetto è ben appostato e fa cenno che è tutto regolare. Il Silent Check del VAR supporta la decisione dell’arbitro, giudicando il tocco non punibile.

Subito in avvio di ripresa, il Pisa reclama vigorosamente per un presunto tocco di mano all’interno dell’area lariana. Pairetto è ben appostato e fa cenno che è tutto regolare. Il Silent Check del VAR supporta la decisione dell’arbitro, giudicando il tocco non punibile. Doppio gol annullato al Pisa (52′ e 60′): Nel tentativo di riaprire la gara, la squadra ospite trova due volte la rete, ma in entrambi i casi viene fermata. Al 52′, il gol di Filip Stojilkovic viene immediatamente annullato per fuorigioco. Al 60′, tocca a Henrik Meister vedersi strozzare in gola l’urlo del gol: il guardalinee segnala la posizione irregolare e Pairetto, dopo un’attenta revisione del VAR durata circa un minuto (61′), conferma l’offside in fase di impostazione.

Nel tentativo di riaprire la gara, la squadra ospite trova due volte la rete, ma in entrambi i casi viene fermata. Al 52′, il gol di Filip Stojilkovic viene immediatamente annullato per fuorigioco. Al 60′, tocca a Henrik Meister vedersi strozzare in gola l’urlo del gol: il guardalinee segnala la posizione irregolare e Pairetto, dopo un’attenta revisione del durata circa un minuto (61′), conferma l’offside in fase di impostazione. Gestione dei cartellini: Partita corretta ma con due gialli ineccepibili per il Pisa. Ammoniti Simone Canestrelli al 35′ per un intervento in netto ritardo e Samuele Angori al 51′ per un fallo plateale, dettato probabilmente dalla frustrazione per il passivo.

Il monologo del Como

Oltre alle questioni arbitrali, il campo ha raccontato di un possesso palla schiacciante (che ha toccato anche il 77% nel primo tempo) a favore della squadra di Cesc Fabregas.

Ad aprire le danze ci ha pensato Assane Diao al 7′, capitalizzando un grave errore in uscita della difesa toscana. Al 29′, lo stesso Diao ha servito ad Anastasios Douvikas l’assist del 2-0.

L’unico neo per il Como è l’infortunio al 37′ di Jesus Rodriguez (uscito in lacrime e sostituito da Martin Baturina). Ed è stato proprio il subentrato Baturina a calare il tris a inizio ripresa (48′) con un gran tiro all’angolino. Nel finale, i padroni di casa hanno dilagato: prima Nico Paz (75′) con una rasoiata di sinistro, poi Maximo Perrone (81′) con un facile tap-in, hanno fissato il tabellino sul clamoroso 5-0.