Moviola e Var Parma-Juventus: gli episodi dubbi del match del Tardini, valevole per 3ª giornata di Serie A 2018-2019

Moviola e Var Parma-Juventus: primo episodio da segnalare al 5′ di gioco del primo tempo; proteste della squadra bianconera per una spinta in area emiliana su Cristiano Ronaldo dopo un calcio d’angolo battuto da Bernardeschi. L’arbitro Doveri non ravvisa l’infrazione e lascia correre. Nessun intervento del Var.

La sfida del Tardini di questa sera tra Parma e Juventus sarà arbitrata da Daniele Doveri. In questa stagione, il classe 77’ di Volterra, ha già diretto due partite valide per la qualificazione in Champions League (Partizan-Rudar Pljevlja: 3-0, e Slavia Sofia-Hajduk Spalato: 2-3) ed era stato desginato per dirigere la partita di Serie A tra Sampdoria e Fiorentina, sfida però rimandata dopo la tragedia di Genova dello scorso 14 agosto. L’arbitro della sezione di Roma 1, sarà affiancato dall’assistente di GravellonaToce, Damiano Di Iorio, e da Sergio Ranghetti di Chiari, insieme al quarto uomo Gianluca Aureliano di Bologna. Al VAR troviamo invece Michael Fabbri di Ravenna e all’AVAR Luca Mondin di Treviso.