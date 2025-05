Moviola Fiorentina-Betis, l’episodio chiave del match

Moviola Fiorentina-Betis, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale della Conference League 2024/25

L’episodio arbitrale chiave del match tra Fiorentina-Betis, valido per la semifinale di Conference League 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Nyberg.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Gara molto corretta nella prima parte, il primo richiamo (verbale) dell’arbitro è per il portiere Vieites del Betis che perde tempo già al 28′. Timida protesta di Fagioli sulla trattenuta a Lo Celso che è all’origine della punizione trasformata da Antony per il vantaggio spagnolo. Ammoniti Dodo e Fornals dopo il 2-1 per qualche scintilla. Spartizione equa nei falli all’intervallo: 6 a testa.

SECONDO TEMPO

Piccola protesta a inizio ripresa per un colpo di testa di Lo Celso che colpisce Richardson, il viola non sembra colpire con un braccio e infatti Nyberg non batte ciglio. Discussione tra Antony e Palladino, niente di che, tanto che i due poi si stringono la mano (e Ranier se la ride).