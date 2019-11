L’episodio chiave del match valido per la 14ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Fiorentina Lecce

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al minuto 44 Caceres stende Farias in area. Contatto sicuramente dubbio, con l’attaccante che chiede timidamente il rigore. Per l’arbitro nessun dubbio: niente massima punizione e rimessa dal fondo in favore della Fiorentina.