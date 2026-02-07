Serie A
Moviola Fiorentina Torino: l’episodio arbitrale chiave
Moviola Fiorentina Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata numero 24 di Serie A. Arbitra il Signor. Colombo, coadiuvato da Tegoni, Bahri e dal quarto uomo Bonacina. Al VAR invece Marini, assistito da Maresc
MOVIOLA FIORENTINA TORINO
Nulla da segnalare dalla moviola Fiorentina Torino. L’arbitro ha brandito bene le redini della partita, agevolato dalla mancanza di azioni/episodi davvero di difficile valutazione
🔴90 + 6′ – Finisce qui Fiorentina Torino. L’incornata di Maripan beffa Vanoli allo scadere! Gol e (tanti) errori al Franchi
⚽90 + 4′ GOL DEL TORINO: clamoroso al Franchi! Quando tutto sembrava ormai deciso Maripan approfitta dell’assist di Gineitis e incorna di testa in porta! E’ festa pazza nel settore ospiti. Sospiro di sollievo per Baroni
90′ – Assegnati 6 minuti di recupero
⚽57′ – GOL DELLA FIORENTINA: Manovra corale finalizzata dalla visione di gioco di Harrison, bravo a convergere sul piede forte per premiare l’inserimento di Kean. Il filtrante è millimetrico, permettendo alla punta di concludere a rete con un radente sul palo corto. Gol del vantaggio firmato Kean su suggerimento decisivo di Harrison.
⚽51′ – GOL DELLA FIORENTINA: pareggia i conti Solomon! Disattenzione fatale di Gineitis che, al limite della propria area, si fa scippare il pallone da un rapace Mandragora. Il centrocampista serve prontamente Solomon che, dal limite, lascia partire una conclusione a giro magistrale
46′ – Cambio Torino: fuori Obrador, dentro Pedersen
🔴Inizia il secondo tempo di Fiorentina Torino
🔴Fine primo tempo di Fiorentina Torino
45′ – Assegnato 1 minuto di recupero
26′ – Il var conferma la rete: Casadei – al momento del gol – non è in fuorigioco per una questione di centimetri. Convalidata quindi la rete
⚽25′ – GOL DEL TORINO: Casadei sblocca la sfida! Traversone col contagiri di Ilkhan, che premia l’inserimento in area dell’ex Chelsea. Il centrocampista (lasciato solo) non deve fare altro che imbucare in rete
🔴 Il match è iniziato
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Harrison, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli. Allenatore: Vanoli.
Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Kulenovic, Adams. A disposizione: Israel, Siviero, Aboukhlal, Anjorin, Pedersen, Simeone, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Perciun, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.
