Moviola Fluminense Chelsea, l’episodio chiave del match

Moviola Fluminense Chelsea, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match Fluminense Chelsea valido per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. Arbitro della sfida il francese Francois Letexier.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Enzo Fernandez entra a forbice su Cano: giustamente nessun cartellino ma solo fallo perché l’intervento dell’argentino è sul pallone, per quanto molto determinato. Nel primo quarto di gara il centrocampista del Chelsea rischia un po’ collezionando 3 falli. Al 35′ Letexier non ha la minima esitazione a decretare il rigore per il Fluminense per uno stop di polso di Chalobah: il tocco c’è, il braccio è molto vicino e l’arbitro lo va a rivedere al Var e smentisce se stesso. Le immagini dalla sua ottca chiariscono come abbia percepito correttamente la netta deviazione del pallone, ma la decisione opportunamente rivista appare corretta. Sono 5 i minuto di recupero, giustficat tra cooling break e revisione Var. Gara corretta: nessun giallo finora e 11 falli complessivi (7 da parte del Chelsea).