Moviola Genoa Torino, l’episodio chiave del match

2 ore ago

Moviola Genoa Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata numero 26 di Serie A 2025/2026

Moviola Genoa Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata numero 26 di Serie A 2025/2026. Dirige l’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata. A coadiuvarlo Ceccon e Bianchini, mentre il quarto ufficiale è Sozza. In sala VAR ecco Maresca, assistito da da Fourneau in qualità di AVAR.

MOVIOLA GENOA TORINO:

🔴90 + 2′ – Finisce qui Genoa Torino. De Rossi a valanga! Funziona tutto (e bene) al Grifone, va tutto storto a Baroni

90′ – Assegnati 2 minuti di recupero

83′ – GOL DEL GENOA: Junior Messias chiude virtualmente la gara. Errore di Pedersen appena entrato. Junior Messias si ritrova da solo davanti a Paleari e non deve fare altro che infilare. Il var conferma la rete.

45 – Inizia il secondo tempo di Genoa Torino

🔴45 + 3′ – Fine primo tempo di Genoa Torino

45′ + 2′ – Rosso per Ilkhan. Fallaccio inutile a centrocampo su Colombo (che cade dolorante a terra). Tacchetti in vista nell’intervento per il turco. Guida non ha dubbi e tira fuori il cartellino rosso

45′ – Assegnati 2 minuti di recupero

42′ – Finito il check. Per l’arbitro non c’è nulla

42′ – Proteste del Torino. Corner che incontra la deviazione proprio l’autore del gol Ekuban in area. Check in corso al VAR

⚽ 40′ – GOL DEL GENOA: Rete per certi versi simile alla precedente. Baldanzi brucia (uno spento) Maripane calcia. Paleari respinge ed ecco che Ekuban – lasciato solo – non deve fare altro che appoggiare la palla in porta. Il var conferma la rete.

⚽ 22′ – GOL DEL GENOA: ha segnato Norton-Cuffy! Conclusione di Ekuban, sulla ribattuta di Paleari Norton-Cuffy è il primo a ribadire in rete. Cambia il punteggio di questo Genoa Torino. Il var conferma la rete.

13′ – Alza il baricentro il Toro. Partita che si gioca si ritmi alti e con un discreto agonismo. Ancora nessuna occasione dal gol però

🔴1′ – Il match è iniziato

MOVIOLA GENOA TORINO

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Vitinha, Messias, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi.

Torino (3–5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Anjorin, Pedersen, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Ismajli, Tameze, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni. 

