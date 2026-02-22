Torino News
Moviola Genoa Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Genoa Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata numero 26 di Serie A 2025/2026
Moviola Genoa Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la giornata numero 26 di Serie A 2025/2026. Dirige l’arbitro Guida della sezione di Torre Annunziata. A coadiuvarlo Ceccon e Bianchini, mentre il quarto ufficiale è Sozza. In sala VAR ecco Maresca, assistito da da Fourneau in qualità di AVAR.
MOVIOLA GENOA TORINO:
🔴90 + 2′ – Finisce qui Genoa Torino. De Rossi a valanga! Funziona tutto (e bene) al Grifone, va tutto storto a Baroni
90′ – Assegnati 2 minuti di recupero
⚽83′ – GOL DEL GENOA: Junior Messias chiude virtualmente la gara. Errore di Pedersen appena entrato. Junior Messias si ritrova da solo davanti a Paleari e non deve fare altro che infilare. Il var conferma la rete.
45 – Inizia il secondo tempo di Genoa Torino
🔴45 + 3′ – Fine primo tempo di Genoa Torino
45′ + 2′ – Rosso per Ilkhan. Fallaccio inutile a centrocampo su Colombo (che cade dolorante a terra). Tacchetti in vista nell’intervento per il turco. Guida non ha dubbi e tira fuori il cartellino rosso
45′ – Assegnati 2 minuti di recupero
42′ – Finito il check. Per l’arbitro non c’è nulla
42′ – Proteste del Torino. Corner che incontra la deviazione proprio l’autore del gol Ekuban in area. Check in corso al VAR
⚽ 40′ – GOL DEL GENOA: Rete per certi versi simile alla precedente. Baldanzi brucia (uno spento) Maripane calcia. Paleari respinge ed ecco che Ekuban – lasciato solo – non deve fare altro che appoggiare la palla in porta. Il var conferma la rete.
⚽ 22′ – GOL DEL GENOA: ha segnato Norton-Cuffy! Conclusione di Ekuban, sulla ribattuta di Paleari Norton-Cuffy è il primo a ribadire in rete. Cambia il punteggio di questo Genoa Torino. Il var conferma la rete.
13′ – Alza il baricentro il Toro. Partita che si gioca si ritmi alti e con un discreto agonismo. Ancora nessuna occasione dal gol però
🔴1′ – Il match è iniziato
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
MOVIOLA GENOA TORINO
Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson; Baldanzi; Ekuban, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Vitinha, Messias, Zatterstrom, Onana, Sabelli, Ekhator, Cornet, Masini, Doucoure. Allenatore: De Rossi.
Torino (3–5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ebosse; Lazaro, Vlasic, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Anjorin, Pedersen, Casadei, Nkounkou, Biraghi, Marianucci, Ismajli, Tameze, Zapata, Njie. Allenatore: Baroni.