Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match diretto da Manganiello. Cosa è successo a San Siro!

Moviola Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26

La moviola di Inter Atalanta: gli episodi dubbi del match della 29ª giornata di Serie A 2025/26. Dirige l’arbitro Manganiello.

PRIMO TEMPO

Primo fallo fischiato a Thuram su Scalvini, che protegge palla sul fondo. Doppio giallo al 21′ nella stessa azione: i colpevoli sono Sucic su Zappacosta e Kolasinac su Dumfries, bravo l’arbitro a far scorrere il gioco e poi a intervenire su entrambe le situazioni. Sulla rete del vantaggio interista l’Atalanta reclama per un contatto tra Dumfries e Kolasinac che appare lecito, l’interista è in netto anticipo. Thuram cade in area, è lui stesso a dichiarare che non c’è nulla sul contrasto di Scalvini. Partita molto fluida, solo 6 falli complessivi e pertanto un unico minuto di recupero accordato da Manganiello.

SECONDO TEMPO

A inizio ripresa Mkhitaryan chiede una spinta in area di rigore, però c’è una sua situazione di fuorigioco che sana l’eventuale scorrettezza. Dimarco protesta per una punizione a suo sfavore segnalata dall’assistente di linea. Cade in area Dumfries, ma è lui ad inciamparsi su Bernasconi. Al 58′ giallo per Carlos Augusto che cintura vistosamente un vivace Zalewski. Non poche le segnalazioni di fuorigioco nel secondo tempo. Sul gol dell’1-1 di Krstovic cade Dumfries, c’è una mano di Sulemana sulla schiena dell’olandese, per Luca Marelli è leggera e infatti Manganiello non cambia idea: in pochi secondi Chivu prende prima il giallo e poi il rosso. Subito dopo il pari San Siro mugugna per un contrasto di Scalvini su Frattesi, che lo anticipa, anche in questo caso Manganiello considera il contatto troppo leggero. Finale teso: l’arbitro non vede un pestone di Zielinski su Zappacosta, ogni situazione viene sottolineata dallo stadio. Manganiello viene colpito da un disimpegno di Krstovic. Ammonito nel recupero De Ketelaere che reclamava un laterale a suo favore e si allaccia con un po’ di avversari. Si chiude con i giocatori dell’Inter che vanno a chiedere spiegazioni al direttore di gara. Gara corretta: 11 i falli dei padroni di casa, addirittura solo 5 quelli dell’Atalanta.

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