Moviola Inter Roma, l’episodio chiave della sfida di Serie A diretta da Sozza: ecco cosa è successo

Moviola Inter Roma: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Sozza, valido per la 31ª giornata 2025/26

La sfida Inter Roma ha richiesto attenzione e decisioni chiare da parte del direttore di gara Sozza. Ecco cosa è successo:

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LA MOVIOLA

PRIMO TEMPO

Primo fallo, già dopo l’1-0 di Lautaro, è ad opera di Calhanoglu su Pisilli, scivolata rischiosa, il romanista di rialza dopo qualche secondo. Al 9′ Sozza deve far abbassare i toni di Cristante e compagni che non approvano un suo fischio. Prima battute dell’incontro con un discreto numero di interruzioni. Akanji non approva una punizione concessa alla Roma, ma l’impatto sulla sterzata di Pellegrini c’è. Al 39′ Hermoso calcia, palla sul gomito di Akanji in posizione assolutamente congrua. Al 42′ Lautaro si mangia un gol da pochi metri, azione vanificata da una posizione di offside sul cross di Dumfries. Nel finale di tempo Mancini e Thuram rimangono a terra, Sozza non ferma il gioco se non dopo che Svilar si impadronisce del pallone. Sono 3 i minuti di recupero: inizialmente uno, ma l’ultima interruzione del gioco comporta un ricalcolo e in questo tempo Calhanoglu realizza il 2-1. Gara corretta, nessun giallo nei primi 45 minuti e falli quasi pari: 6 Inter, 5 Roma.

SECONDO TEMPO

Secondi iniziali, Rensch reagisce male a una rimessa accordata all’Inter, aveva ragione lui perché nel rimpallo è Dumfries l’ultimo a toccare il pallone. Sul gol del 3-1 leggera trattenuta di Thuram su Rensch: secondo Marelli è tutto assolutamente regolare, il check è stato molto veloce. Primo giallo poco prima dell’ora di gioco per Pisilli che in tackle va a fermare irregolarmente una sgasata di uno scatenato Thuram dopo il 4-1. Partita corretta: 21 i falli complessivi, una sola ammonizione, Sozza non ha avuto particolari problemi a tenerla nei giusti binari.