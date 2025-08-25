Inter News
Moviola Inter Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Inter Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la pria giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Inter Torino Modena, valido per la prima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro il Signor Federico La Penna.
Moviola Inter Torino:
🛑1′ -Inizia la partita
⚽17′ – GOL DELL’INTER: Chivu avanti con Bastoni!
17′ – Spizzata magistrale del nerazzurri. Il difensore è il più lesto a trovare la deviazione sul calcio d’angolo, colpo di testa perfetto che scivola in porta sul secondo palo alle spalle di Israel. Il var conferma la rete
⚽ 37′ – GOL DELL’INTER: Chivu raddoppia con Thuram!
37′ – Nasce tutto da un recupero – ossigenante – palla in zona offensiva per i meneghini, complice l’errore di Masina che sbaglia il servizio. Sucic riceve dal limite, spalle alla porta, si inventa un filtrante che premia l’inserimento sulla destra di Thuram. A questo punto il francese fa quello che gli riesce meglio: calcia a incrociare col destro e pesca l’angolino basso. Il var conferma la rete.
🛑45′ – Fine primo tempo: Inter Torino 2-0
🛑45′ – Inizia il secondo tempo di Inter Torino
⚽52′ – GOL DELL’INTER: Lautaro Martinez siglia il 3-0!
52′ – Regalo della difesa piemontese Lautaro ne approfitta e mette in porta in scivolata da posizione defilata. Il var conferma la rete
⚽62′ – GOL DELL’INTER: poker meneghino, Thuram (doppietta) sigla il 4-0!
63′ – Solito traversone di Bastoni dalla sinistra, stacco impetuoso di Thuram che sovrasta Biraghi e mette la palla alle spalle di Israel con un colpo di testa. Notte fonda per i granata. Il var conferma la rete
⚽72′ – GOL DELL’INTER: anche Bonny si unisce alla festa 5-0!
72′ – Altro, ennesimo, errore in costruzione di Israel e recupero alto della squadra di Chivu, c’è gioia anche per Bonny alla sua prima in maglia nerazzurra. Il var conferma la rete.
90′ – Non ci sarà recupero
🛑90′ – Finisce qui Inter Torino. Chivu a valanga riparte da Thuram e manda un segnale alla Serie A. Baroni, sei davvero questo?
Nulla da segnalare dalla moviola di Inter vs Torino. L’arbitro ha mantenuto bene le redini della sfida complice l’assenza di episodi particolarmente dubbi o di difficile lettura
Inter Torino 5-0: Chivu a valanga riparte da Thuram e manda un segnale alla Serie A. Baroni, sei davvero questo?
Classifica Serie A 2025/26, ecco il tabellino post prima giornata: così dopo Inter Torino 5-0