Moviola Juve Galatasaray, serata da incubo per Pinheiro! I giornali in coro: «Fermatelo!». Il giudizio dei quotidiani sportivi sull’arbitro

La direzione arbitrale del fischietto portoghese Joao Pinheiro durante la delicatissima sfida europea ha scatenato una vera e propria bufera mediatica. L’analisi degli episodi chiave di Juventus Galatasaray evidenzia una bocciatura totale da parte di tutti i principali quotidiani sportivi nazionali, che hanno puntato il dito contro una gestione tecnica e disciplinare definita unanimemente insufficiente, insicura e a tratti totalmente incomprensibile, finendo per penalizzare pesantemente il club bianconero.

Il primo episodio evidenziato dalla stampa calcistica riguarda il calcio di rigore concesso alla formazione di casa al minuto 35 della prima frazione di gioco. L’intervento in netto ritardo di Torreira ai danni di Thuram è stato giudicato da tutti come un fallo evidente e indiscutibile. Tuttavia, i giornali concordano in modo assoluto sulla grave mancanza del cartellino giallo per il centrocampista avversario. Un’ammonizione sacrosanta che l’arbitro ha inspiegabilmente omesso, inaugurando una lunga e snervante serie di valutazioni errate sul terreno di gioco.

L’episodio che ha definitivamente condannato la prestazione del direttore di gara è arrivato al minuto 48, con l’espulsione diretta comminata a Kelly. L’intervento del difensore su Yilmaz a centrocampo è stato punito con un severissimo cartellino rosso dopo un’attenta e controversa revisione al monitor del Var. La Gazzetta dello Sport definisce l’ammonizione iniziale esagerata e il successivo rosso diretto un errore palese, trattandosi di un impatto fortuito durante la naturale ricaduta a terra. Il Corriere dello Sport rincara pesantemente la dose, definendo la scelta una vera e propria follia sportiva figlia di una totale mancata comprensione delle dinamiche fisiche di un salto, sottolineando come il giocatore stesse guardando esclusivamente il pallone in aria. Tuttosport si allinea a questo severo giudizio, etichettando la sanzione come una decisione ai limiti della follia agonistica.

Oltre a confermare la piena regolarità delle reti siglate da Osimhen e Yilmaz nei minuti successivi, i quotidiani hanno inflitto voti disastrosi al fischietto portoghese. Si passa dal 4,5 assegnato per l’insicurezza e la scarsa gestione delle perdite di tempo, al netto 4, fino ad arrivare al durissimo 3,5 che invoca una sua immediata e doverosa sospensione dai futuri impegni internazionali. La serata da incubo vissuta in campo lascia dunque una pesante eredità di polemiche e discussioni destinate a durare a lungo nel panorama calcistico europeo, sottolineando ancora una volta l’importanza di una classe arbitrale attenta e preparata.