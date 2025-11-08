 Moviola Juventus Torino, l'episodio chiave del match
Connect with us

Juventus News

Moviola Juventus Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

48 minuti ago

on

By

zufferli

Moviola Juventus Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Juventus Torino, valido per l’undicesima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Arbitro: Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, il ruolo di Quarto Uomo sarà invece affidato a Daniele Doveri. In sala VAR: a supervisionare la tecnologia a Lissone ecco Federico La Penna, assistito da Di Paolo.

MOVIOLA JUVENTUS TORINO

🔴90 + 5′ – Finisce 0-0 Juventus Torino: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa

90′ – Assegnati 5 minuti di recupero

81′ – Locatelli lamenta un contatto in area, per arbitro e var (giustamente) nulla da segnalare

48′ – Simeone segna: ma è tutto fermo. Fuorigioco fischiato al Cholito, giusto (e confermato dal Var)

🔴45 + 1′ – Inizia il secondo tempo: Juventus Torino riparte dallo 0-0

🔴45 + 1′ – Fine primo tempo: Juventus Torino 0-0

45′ – 1 minuto di recupero

44′ – Vlahovic lamenta un colpo alla testa da parte di Paleari. Il portiere granata effettivamente colpisce l’attaccante coi pugni, ma appena di striscio e comunque nel tentativo di prendere il pallone

41′ – Tiro di Conceicao: la devia Paleari fuori. L’arbitro però non coglie il tocco del portiere e comanda il rinvio dal fondo

20′ – Proteste Juve per un presunto calcio di rigore. McKennie va per calciare, in scivolata Ismajli cerca di bloccare l’americano (che cade a terra) per arbitro e var non c’è nulla. Sembra tutto regolare

🔴1′ – Inizia Juventus Torino

Related Topics:

Torino News

Juventus Torino LIVE 0-0: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa

Published

32 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

vlahovic Prossimo turno Serie A
Continue Reading

Serie A

Pagelle Juventus Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Published

32 minuti ago

on

8 Novembre 2025

By

Juve Torino
Continue Reading