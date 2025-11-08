Juventus News
Moviola Juventus Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Juventus Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Juventus Torino, valido per l’undicesima giornata di Serie A stagione 2025/2026. Arbitro: Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Costanzo e Passeri, il ruolo di Quarto Uomo sarà invece affidato a Daniele Doveri. In sala VAR: a supervisionare la tecnologia a Lissone ecco Federico La Penna, assistito da Di Paolo.
MOVIOLA JUVENTUS TORINO
🔴90 + 5′ – Finisce 0-0 Juventus Torino: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa
90′ – Assegnati 5 minuti di recupero
81′ – Locatelli lamenta un contatto in area, per arbitro e var (giustamente) nulla da segnalare
48′ – Simeone segna: ma è tutto fermo. Fuorigioco fischiato al Cholito, giusto (e confermato dal Var)
🔴45 + 1′ – Inizia il secondo tempo: Juventus Torino riparte dallo 0-0
🔴45 + 1′ – Fine primo tempo: Juventus Torino 0-0
45′ – 1 minuto di recupero
44′ – Vlahovic lamenta un colpo alla testa da parte di Paleari. Il portiere granata effettivamente colpisce l’attaccante coi pugni, ma appena di striscio e comunque nel tentativo di prendere il pallone
41′ – Tiro di Conceicao: la devia Paleari fuori. L’arbitro però non coglie il tocco del portiere e comanda il rinvio dal fondo
20′ – Proteste Juve per un presunto calcio di rigore. McKennie va per calciare, in scivolata Ismajli cerca di bloccare l’americano (che cade a terra) per arbitro e var non c’è nulla. Sembra tutto regolare
🔴1′ – Inizia Juventus Torino
Juventus Torino LIVE 0-0: agonismo e noia, il derby termina in parità. Spalletti attacca ma non punge, granata solidi in difesa
