Moviola Lazio Bruges: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/21: moviola Lazio Bruges

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Bruges, valido per la 6ª giornata del gruppo F della Champions League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro turco Cakir.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

26′ Calcio di rigore per la Lazio – Immobile entra in area e prova a superare in velocità Mata che lo stende malamente. Cakir non ha dubbi e concede il penalty ai biancocelesti.

Qualche secondo di silent check da parte del VAR in occasione del gol del pareggio di Vormer. Da verificare la posizione di partenza del giocatore del Bruges al momento del tiro di Lang: posizione regolare e gol giustamente convalidato.