Moviola Lazio Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Lazio Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sesta giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Lazio Torino, valido per la sesta giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini della sezione di Forlì coadiuvato da Capaldo e Laudato. Il signor Marinelli come IV Uomo invece. Ghersini e Chiffi saranno, rispettivamente, V.A.R. e A.V.A.R. Calcio d’inizio della partita fissato alle ore 15 in punto tra le mura dello Stadio Olimpico di Roma.
MOVIOLA LAZIO TORINO
🔴1′ – Inizia il match
⚽15′ – GOL DEL TORINO: Baroni in vantaggio, ha segnato Simeone! Azione manovrata e portata avanti da Ngonge per i piemontesi. Poi la sfera carambola sui piedi Pedersen che calcia, Proverl respinge proprio sui piedi di Simeone che non deve fare altro che imbucare a porta semi-sguarnita. Il var conferma la rete.
⚽24′ – GOL DELLA LAZIO: dura appena nove minuti il vantaggio granata. Cancellieri segna un euro gol. Classico missile terra-area dalla distanza in ripartenza. Israel guarda il pallone insaccarsi in rete. Il var conferma la rete.
Lazio Torino LIVE 1-1: Cancellieri risponde subito a Simeone
Formazioni ufficiali Lazio Torino: ecco i titolari di Sarri e Baroni per il match di Serie A
