 Moviola Lecce Torino, l'episodio chiave del match
Connect with us

Torino News

Moviola Lecce Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

52 minuti ago

on

By

moviola

Moviola Lecce Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026

Moviola Lecce Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. A dirigere l’incontro l’arbitro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Ricci. Il quarto ufficiale Sacchi, mentre al VAR Marini e Fourneau come AVAR.

MOVIOLA LECCE TORINO:

🔴45′ – Riprende Lecce Torino

🔴45′ – Fine primo tempo

38′ – Partita maschia, ruvida, ma fino a questo momento corretta. Poco lavoro (per ora) per l’arbitro

⚽23′ – GOL LECCE: arriva il raddoppio di Banda! Banda viene lasciato completamente libero dalla difesa granata e, servito in porta, non può far altro che infilare in gol. Il var conferma la rete.

⚽20′ – GOL LECCE: Lassana Coulibaly porta in vantaggio Di Franceso! Nasce tutto da calcio, colpo di testa – perfetto – di Coulibaly, dove non può nulla Israel. A Maripan non riesce il salvataggio in extremis. Il var conferma la rete.

🔴Il match è iniziato!

LEGGI QUI – Calendario Serie A 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Related Topics:

Torino News

Lecce Torino LIVE 2-0: fine primo tempo, raddoppio fulmineo di Di Francesco! Poi crescono i granata

Published

6 minuti ago

on

30 Novembre 2025

By

Baroni
Continue Reading

Lecce News

Formazioni ufficiali Lecce Torino: ecco le scelte di Di Francesco e Baroni per il match

Published

2 ore ago

on

30 Novembre 2025

By

Di Francesco
Continue Reading