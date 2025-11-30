Torino News
Moviola Lecce Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Lecce Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2025/2026. A dirigere l’incontro l’arbitro Mariani, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Ricci. Il quarto ufficiale Sacchi, mentre al VAR Marini e Fourneau come AVAR.
MOVIOLA LECCE TORINO:
🔴45′ – Riprende Lecce Torino
🔴45′ – Fine primo tempo
38′ – Partita maschia, ruvida, ma fino a questo momento corretta. Poco lavoro (per ora) per l’arbitro
⚽23′ – GOL LECCE: arriva il raddoppio di Banda! Banda viene lasciato completamente libero dalla difesa granata e, servito in porta, non può far altro che infilare in gol. Il var conferma la rete.
⚽20′ – GOL LECCE: Lassana Coulibaly porta in vantaggio Di Franceso! Nasce tutto da calcio, colpo di testa – perfetto – di Coulibaly, dove non può nulla Israel. A Maripan non riesce il salvataggio in extremis. Il var conferma la rete.
🔴Il match è iniziato!
