Moviola Milan Bologna: promosso l’arbitro Marinelli, ecco il commento sulle sue decisioni. L’analisi

Moviola Milan Bologna: promosso l’arbitro Marinelli, ecco il commento sulle sue decisioni nel corso del match di Serie A. L’analisi

La Gazzetta dello Sport analizza e promuove l’operato del direttore di gara Marinelli nella sfida vinta ieri sera dal Milan per 3-1 in rimonta contro il Bologna:

L’ANALISI – «Al 12’, duello Tomori-Dominguez: il rossonero si infortuna da solo. Al 28’ Thiaw-Dominguez: minispinta, poco per dare rigore. Al 36’ giallo per Lucumi: fiscale. Al 39’ manca un giallo a Moro su Pulisic. Ripresa: giallo a Loftus corretto, come a Felix al 20’ in ritardo su Lucumi. Al 25’, non c’è l’intensità da rigore nell’incrocio Lucumi-Gimenez: valutazione giusta. Annullato l’1-2 di Gimenez: fuorigioco. Castro: giallo (ingenuo) che ci sta».