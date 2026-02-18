Moviola Milan Como: gli episodi dubbi del match diretto da Mariani, valido per il recupero della 24ª giornata di Serie A 2025/26

La notte di San Siro, valida per il recupero della 24ª giornata, ha offerto non solo spettacolo tecnico ma anche molto lavoro per la squadra arbitrale guidata da Maurizio Mariani. Il fischietto della sezione di Aprilia ha dovuto gestire situazioni spinose, alternando decisioni corrette a momenti di tensione crescente.

L’episodio chiave: gol annullato al 26′

Il primo vero scossone alla moviola arriva al minuto 26. Il Como trova la via della rete, ma l’urlo di gioia dei lariani viene strozzato in gola. La decisione di Mariani e dei suoi assistenti è immediata: gol annullato. Il VAR conferma la decisione di campo: niente da fare per la squadra di Fabregas.

I gol regolari: Paz e Leao

Tutto regolare, invece, al 32′ in occasione del vantaggio ospite firmato da Nico Paz. L’argentino approfitta di un evidente errore in disimpegno di Maignan: la sua posizione di partenza è regolare e non ci sono falli nel recupero palla. Più complessa la dinamica del pareggio del Milan al 64′. Rafael Leao scatta sul filo del fuorigioco prima di battere Butez con un tocco morbido. Il check conferma la bontà della posizione del portoghese. Gol convalidato giustamente: 1-1.

Gestione disciplinare: nervi tesi

Se il primo tempo è scivolato via con un arbitraggio “all’inglese”, la ripresa ha visto Mariani costretto a mettere mano al taschino. Corretta l’ammonizione al 53′ per Nico Paz (diffidato, salterà per squalifica la Juventus). Al 63′, giallo per il portiere del Como Jean Butez. Il momento di maggior caos arriva al 68′: scatta un doppio cartellino giallo per Jacobo Ramon (Como) e Rafael Leao (Milan). Mariani punisce entrambi per placare gli animi. Nel finale, all’81’ viene espulso Allegri.