Moviola Milan Liverpool: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-2022: moviola Milan Liverpool

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Liverpool, valido per la 6ª giornata del gruppo B della Champions League 2021-22. Dirige la sfida l’arbitro Makkelie.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 51′ il Milan reclama un rigore per un contatto in area tra Kessie e Tsimikas; per Makkelie si può giocare, il tocco c’è stato ma troppo debole per concedere un rigore.

