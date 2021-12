Risultati e classifiche Champions League LIVE: tutti gli aggiornamenti della sesta giornata. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti di risultati e classifiche dalla sesta giornata di Champions League che si svolgerà tra martedì 7 e mercoledì 8 dicembre. Serata fondamentale per il Milan che si gioca tutto contro i Reds, mantenendo le antenne dritte su quel che succederà a Oporto. L’Inter già qualificata, invece, tenterà il colpo al Bernabeu per conquistare il primato nel Girone B. Stesso discorso per la Juve che spera ancora nella prima posizione, mentre ben più importante la sfida dell’Atalanta cui basterà battere il Villarreal per centrare il pass. Tra le altre, al Barcellona servirà l’impresa contro il Bayern Monaco per respingere il tentativo di sorpasso del Benfica.

GIRONE A

Lipsia-Manchester City 0-0 LIVE

Paris Saint Germain-Brugge 0-0 LIVE

Classifica: Manchester City 12, Paris Saint Germain 8, Lipsia 4, Brugge 4

GIRONE B

Milan-Liverpool ore 21.00



Porto-Atletico Madrid ore 21.00

Classifica: Liverpool 15, Porto 5, Milan 4, Atletico Madrid 4

GIRONE C

Ajax-Sporting Lisbona ore 21.00

Borussia Dortmund-Besiktas ore 21.00

Classifica: Ajax 15, Sporting Lisbona 9, Borussia Dortmund 6, Besiktas 0

GIRONE D

Real Madrid-Inter ore 21.00

Shakhtar Donetsk-Sheriff Tiraspol ore 21.00

Classifica: Real Madrid 12, Inter 10, Sheriff Tiraspol 6, Shakhtar Donetsk 1

GIRONE E

Benfica-Dinamo Kiev 8/12 ore 21.00

Bayern Monaco-Barcellona 8/12 ore 21.00

Classifica: Bayern Monaco 15, Barcellona 7, Benfica 5, Dinamo Kiev 1

GIRONE F

Manchester United-Young Boys 8/12 ore 21.00

Atalanta-Villarreal 8/12 ore 21.00

Classifica: Manchester United 10, Villarreal 7, Atalanta 6, Young Boys 4

GIRONE G

Wolfsburg-Lille 8/12 ore 21.00

Salisburgo-Siviglia 8/12 ore 21.00

Classifica: Lille 8, Salisburgo 7, Siviglia 6, Wolfsburg 5

GIRONE H

Zenit San Pietroburgo-Chelsea 8/12 ore 18.45

Juventus-Malmoe 8/12 ore 18.45

Classifica: Chelsea 12, Juventus 12, Zenit San Pietroburgo 4, Malmoe 1