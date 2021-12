Allo stadio Bernabeu, il match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022 tra Real Madrid e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio Bernabeu, Real Madrid e Inter si affrontano nel match valido per la 6ª giornata del Gruppo D della Champions League 2021/22.

Sintesi Real Madrid Inter 1-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – Si parte!

2′ Pericoloso il Real Madrid – Subito Vinicius jr in avanti, punta l’area e piazza il destro, a lato, non di molto.

4′ Ci prova l’Inter – Barella apre per Dumfries, cross basso, Brozovic di prima intenzione, tiro ribattuto da Alaba.

7′ Brozovic vicino al gol – Tentativo da fuori di Brozovic, il suo sinistro scende di poco oltre la traversa.

12′ Carvajal salva su Perisic – Dumfries mette in mezzo dove arriva di Perisic che di prima colpisce al volo, ma trova l’opposizione del terzino spagnolo.

17′ GOL DEL REAL MADRID – Rodrygo serve Kroos ai 20 metri, sinistro teso nell’angolo basso, Handanovic è battuto.

23′ Contatto dubbio in area – Vinicius jr cade in area cercando il contatto con Dumfries, Brych gli fa cenno di rialzarsi.

32′ Perisic vicino al pareggio – Corner tagliato di Calhanoglu, Perisic la spizza di testa, palla sbatte sul legno esterno ed esce.

36′ Jovic vicino al raddoppio – Carvajal taglia il campo e serve in profondità Jovic, tocco sotto su Handanovic, palla fuori di poco.

44′ Palo di Rodrygo – Azione manovrata dei blancos, Kroos per Rodrygo che si gira in area, il suo destro si infrange sul legno, Handanovic immobile.

FINE PRIMO TEMPO

45′ Primo cambio per l’Inter – Dentro Dimarco, fuori Dumfries.

48′ Barella vicino al pareggio – Calhanoglu nel corridoio per Barella che spara alto da ottima posizione.

54′ Giallo per l’Inter – D’Ambrosio ferma fallosamente Vinicius.

55′ Jovic pericoloso – Vinicius jr morbido per Jovic che riesce a concludere da posizione defilata, Handanovic reattivo.

60′ Triplo cambio per l’Inter – Fuori Brozovic, Calhanoglu, Dzeko e dentro Vidal, Sanchez, Vecino.

64′ ROSSO PER BARELLA – Si scaldano gli anima tra Militao e Barella, rissa in campo. Rosso per il centrocampista azzurro e giallo per il difensore brasiliano.

Migliore in campo: Kroos PAGELLE

Real Madrid Inter 1-0: risultato e tabellino

RETI: 17′ Kroos

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius. All. Ancelotti.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries (45′ Dimarco), Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Martinez, Dzeko. All. Inzaghi.

AMMONIZIONI: 54′ D’Ambrosio 64′ Militao

ESPULSIONI: 64′ Barella

