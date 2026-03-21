Moviola Milan Torino, dubbi sul rigore concesso ai granata: l’episodio chiave del match

Moviola Milan Torino: gli episodi dubbi del match di Serie A diretto da Fourneau, valido per la 30ª giornata 2025/26

La sfida Milan Torino ha richiesto grande attenzione e polso fermo da parte del direttore di gara Fourneau . Ecco cosa è successo:

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Il match tra Milan e Torino è stato diretto dall’arbitro Francesco Fourneau della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Moro, con Doveri quarto uomo. Al VAR c’era Nasca, con Maresca in qualità di AVAR.

Al minuto 82, con il Milan in vantaggio per 3-1, Fourneau ha concesso un calcio di rigore a favore del Torino. L’arbitro è stato richiamato al monitor dagli assistenti al VAR per rivedere l’azione. Dopo aver visionato il replay, ha deciso di assegnare il rigore per un fallo di Pavlovic su Giovanni Simeone, attaccante argentino del Torino. Tuttavia, la decisione presa per la manata del difensore serbo ai danni dell’argentino lascia non pochi dubbi.

Sul dischetto si è presentato Nikola Vlasic, che ha spiazzato il portiere Mike Maignan, portando il Torino sul 3-2. Un episodio decisivo che ha riaperto i giochi in una partita intensa.