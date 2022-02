Moviola Milan Udinese: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Milan Udinese

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Udinese, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Marchetti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio dubbio dopo soli 15” di partita; sulla spizzata di Giroud, Leao si avventa sul pallone in piena area e viene chiuso ‘a sandwich’ da Becao e Mari; per l’arbitro Marchetti si tratta di un normale contrasto di gioco e fa proseguire.

Al 17′ intervento irregolare di Perez su Brahim Diaz nella metà campo rossonera, il Milan riesce comunque a ripartire con un pallone lungo per Messias che stava innescando un interessante ‘2contro2’ ma, così come successo in Milan-Spezia, l’arbitro ha fretta di fischiare e concede la norma del vantaggio facendo imbufalire Pioli e tutti i calciatori rossoneri.

Al 29′ c’è il gol del vantaggio del Milan realizzato da Leao tra le proteste dei giocatori friulani; sul lancio di Tonali, vanno a contrasto lo stesso Leao e Becao che, a seguito dei contatti e sbracciate tra i due, cade a terra. Per l’arbitro è tutto regolare ed il VAR non ha modo di intervenire essendo un episodio che può essere valutato solo in campo.

