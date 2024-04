Moviola Monza Napoli: l’episodio chiave del match

Moviola Monza Napoli: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Monza Napoli, valido per la 31ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Doveri.

EPISODIO CHIAVE

1′ – Subito gioco fermo per un contatto duro di Gagliardini su Anguissa. I giocatori sono fermi a terra: fallo per il Napoli, ma manca il giallo per il brianzolo

34′ – Check del VAR per un possibile rigore per il Napoli su un contrasto tra Zerbin e Ngonge. Decisione di non concedere il penalty.