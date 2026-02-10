Connect with us
Napoli News

Moviola Napoli Como, l’episodio chiave della sfida di Coppa Italia: ecco cosa è successo

Published

3 ore ago

on

By

Manganiello

Moviola Napoli Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Napoli Como, valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. Arbitra: Manganiello.

MOVIOLA

PRIMO TEMPO – Ramon ha rischiato grosso al 44’, quando, su un lungo lancio di Milinkovic-Savic, Hojlund è scattato verso il pallone e il centrale del Como lo ha fermato irregolarmente al limite dell’area: l’arbitro ha fischiato fallo e mostrato il giallo, decisione confermata dopo un lungo check del VAR per una possibile espulsione per chiara occasione da gol. Poco prima, al 37’, il Como aveva ottenuto un rigore: Olivera, nel tentativo di anticipare Smolcic su un cross, lo ha travolto da dietro, inducendo Manganiello a indicare senza esitazioni il dischetto.

