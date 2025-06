Moviola Palmeiras Botafogo, l’episodio chiave del match

Moviola Palmeiras Botafogo, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottavo di finale del Mondiale per Club 2025

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Dopo 200 secondi c’è già un giallo per un intervento a forbice di Barboza su Rios: ammonizione doverosa e il centrale del Botafogo era pure in diffida. Perdonato Freitas che entra duro su Allan del Palmeiras, il Fogao appare più falloso nell’interpretazione difensiva della sua partita. Al 15′ Vitor Roque anticipa in area Jair Cunha, c’è un leggerissimo contatto di piede, davvero decisamente poco perché il Palmeiras benefici di un penalty. Al 22′ Giay in sforbiciata colpisce il pallone in anticipo ma anche Igor Jesus, un frontale durissimo sul quale Letexier applica la regola del vantaggio, per poi fermare il gioco solo al termine dell’azione. Il secondo ammonito è Telles che dopo un fallo evidente su Allan va a protestare in maniera del tutto esagerata con l’assistente di linea. Giallo per Gomez: l’ex Milan reclama tantissimo perché sostiene che era il suo primo fallo, anche lui era in diffida.

SECONDO TEMPO

Gol di Estevao a inizio ripresa ma il gioco era già stato fermato per fuorigioco dello stesso attaccante. Gara meno scorbutica nella prima parte della ripresa rispetto al tempo precedente. Ammonito Artur che ferma irregolarmente uno slalom di Allan del Palmeiras nella sua metà campo. Ammonito un altro diffidato per il Verdao: Piquerez.