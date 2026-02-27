Moviola Parma Cagliari, l’episodio arbitrale chiave del match: ecco cos’è successo

Moviola Parma Cagliari: l’episodio arbitrale chiave del match del Tardini valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Parma Cagliari, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Massimi.

La sfida tra Parma e Cagliari, valida come anticipo della ventisettesima giornata di campionato, ha generato innumerevoli discussioni legate alla direzione di gara affidata a Massimi. Durante il primo tempo disputato allo stadio Tardini, l’arbitro ha preso delle decisioni che hanno letteralmente fatto infuriare i sostenitori del Milan. Il motivo principale del diffuso malcontento è da ricercare nei ripetuti falli in attacco fischiati dal direttore di gara ai padroni di casa per alcune ostruzioni irregolari ai danni di Caprile, estremo difensore della compagine sarda, in occasione di quattro calci d’angolo a favore della squadra ducale.

Questa specifica dinamica tecnico-tattica ha immediatamente riportato alla mente dei tifosi rossoneri una situazione praticamente identica vissuta appena una settimana prima. In quel caso, infatti, l’undici guidato da Allegri era stato punito da una dinamica simile con il gol segnato da Troilo, rete che era stata regolarmente convalidata dopo l’intervento decisivo della tecnologia in sala video. Le decisioni di Massimi evidenziano un diverso metro di giudizio applicato sul famigerato blocco al portiere messo in atto dai giocatori ducali. Nel weekend precedente, il Milan si era visto convalidare contro la rete nonostante l’arbitro Piccinini avesse inizialmente deciso di annullarla per un’ostruzione su Maignan.

Come era facile prevedere dopo il lungo strascico di pesanti polemiche arbitrali, l’atteggiamento della formazione di Cuesta sui calci piazzati è stato oggetto di una revisione molto attenta. Sui social network, gli appassionati rossoneri hanno evidenziato come i ducali abbiano posizionato sistematicamente un uomo a ostacolare Caprile, subendo però il tempestivo fischio per fallo in attacco in ogni singola occasione.

Tale disparità di trattamento risulta ancora più evidente se confrontata con le recenti analisi televisive. Come ribadito dal componente della commissione arbitrale Dino Tommasi nel corso del consueto appuntamento settimanale trasmesso in diretta sull’emittente DAZN, l’azione vista a San Siro era stata giudicata del tutto regolare. L’ex arbitro aveva infatti legittimato la decisione spiegando che il giocatore era fermo e aveva pieno diritto di mantenere quella specifica posizione. Proprio su questo delicato punto, i tifosi lamentano online una totale assenza di uniformità regolamentare, sottolineando con enorme frustrazione come la medesima azione sia stata sanzionata in modo diametralmente opposto a distanza di pochissimi giorni tra due campi differenti.