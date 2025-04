Moviola Parma Inter, l’episodio chiave del match di Serie A

Moviola Parma Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Parma Inter, valido per la 31ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Daniele Doveri.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Le prime proteste sono causate da un mancato giallo a Lautaro che ferma una ripartenza, Doveri accorda il fallo al Parma ma non tira fuori il cartellino. L’ammonizione arriva ad Almqvist che in debito d’ossigeno va a buttare per terra Bastoni, nessun dubbio sulla scelta dell’arbitro. Anche su un contatto Calhanoglu-Hernani il capitano Del Prato va a lamentarsi della mancata ammonizione del turco. Check lungo sullo 0-2, la posizione di Mkhitaryan è corretta, Almqvist lo tiene in gioco. Si va al riposo con un carico di falli davvero minimo, solo 3 a testa.