Moviola Parma-Torino, l’analisi di Calvarese su Fourneau: «Gara impegnativa, sui cartellini…»

Moviola Parma-Torino, l’analisi di Gianpaolo Calvarese sulla prestazione dell’arbitro Francesco Fourneau nella sfida terminata 2-2

Gianpaolo Calvarese ha analizzato a Tuttosport la moviola di Parma-Torino.

ANALISI GARA – «Nel primo caso a causa dei ripetuti lanci di oggetti (rotoli di carta della coreografia) da parte dei tifosi di casa: il direttore di gara di Roma 1 fa bene a ritardare il calcio d’inizio, e poi è costretto anche a interrompere più volte il gioco. Dal punto di vista tecnico l’arbitro fischia in tutto 31 falli, che sembrano tanti ma adeguati al ritmo della gara».

GESTIONE DISCIPLINARE – «Disciplinarmente invece la gara si è rivelata più impegnativa, infatti ha estratto 6 cartellini gialli – ma tutti adeguati. Ad accendere maggiormente le polemiche è stato quello di Vogliacco, ammonito per aver spinto al limite dell’area e a palla lontana Adams: giallo giusto come anche quello a Ricci per l’intervento – seppur sul pallone – duro e pericoloso su Sohm, nonostante le proteste sia del Torino, che ha ritenuto eccessivo il provvedimento, che del Parma che invece chiedeva qualcosa in più. Tra gli ammoniti anche Valenti, Sohm, Pellegrino e infine Adams, per la sua esultanza provocatoria dopo il gol del 2-1 per il Toro».