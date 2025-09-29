Parma News
Moviola Parma Torino, l’episodio chiave del match
Moviola Parma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026
L’episodio chiave della moviola del match Parma Torino, valido per la quinta giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione AIA di Cagliari. Gli assistenti, invece, saranno Di Monte e Fontemurato, con quarto ufficiale Turrini. VAR affidata a Maggioni, mentre AVAR La Penna. Calcio d’inizio della partita fissato alle ore 18e30 tra le mura dello Stadio Ennio Tardini di Parma.
MOVIOLA PARMA TORINO:
🔴1′ – Inizia Parma Torino
12′ – Arbitraggio all’ ‘inglese’ per il Signor Collu: tanti contrasti a metà campo non sanzionati. Sembra questo il metro di giudizio
16′ – Giallo per Ndiaye: fallo su Ngonge. Punizione dal limite per gli ospiti
32′ – Possibile rigore per il Parma. Ismajli colpisce il pallone con il braccio, per i padroni di casa non ci sono dubbi, mentre per l’ex Empoli – dal canto suo – il pallone gli si è carambolato addosso.
35′ – Collu richiamato al Var. L’impressione che il braccio sia fuori sagoma
35′ – Sarà rigore!
⚽36′ – GOL DEL PARMA: calcio di rigore imparabile da parte di Pellegrino. Forte alla destra di Isreal, che intuisce ma non ci arriva
🔴45′ + 3: fine primo tempo. Parma Torino 1-0
🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Parma Torino
⚽50′ – GOL DEL TORINO: la pareggia Ngonge! Servito da Coco l’ex Napoli si proietta in avanti e fa partire una super conclusione che si incassa alla destra di Suzuki
⚽72′ – GOL DEL PARMA: ancora Pellegrino! Nasce tutto dal corner di Valeri che pesca l’attaccante argentino più alto di tutti! Cambia il parziale
90 + 2′ Cambio Parma: entra Djuric per Pellegrino (quanti applausi per lui)
🔴90 + 4 – Fine partita! Parma Torino termina 2-1
Parma Torino 2-1: Pellegrino (doppietta) firma il sorpasso di Cuesta. Baroni la perde coi cambi e ora è a rischio
Pagelle Parma Torino 2-1: ecco i TOP FLOP e i voti della partita
