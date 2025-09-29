 Moviola Parma Torino, l'episodio chiave del match
Connect with us

Parma News

Moviola Parma Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

27 minuti ago

on

By

collu

Moviola Parma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la quinta giornata di Serie A 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Parma Torino, valido per la quinta giornata di Serie A stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione AIA di Cagliari. Gli assistenti, invece, saranno Di Monte e Fontemurato, con quarto ufficiale Turrini. VAR affidata a Maggioni, mentre AVAR La Penna. Calcio d’inizio della partita fissato alle ore 18e30 tra le mura dello Stadio Ennio Tardini di Parma.

MOVIOLA PARMA TORINO:

🔴1′ – Inizia Parma Torino

12′ – Arbitraggio all’ ‘inglese’ per il Signor Collu: tanti contrasti a metà campo non sanzionati. Sembra questo il metro di giudizio

16′ – Giallo per Ndiaye: fallo su Ngonge. Punizione dal limite per gli ospiti

32′ – Possibile rigore per il Parma. Ismajli colpisce il pallone con il braccio, per i padroni di casa non ci sono dubbi, mentre per l’ex Empoli – dal canto suo – il pallone gli si è carambolato addosso.

35′ – Collu richiamato al Var. L’impressione che il braccio sia fuori sagoma

35′ – Sarà rigore!

⚽36′ – GOL DEL PARMA: calcio di rigore imparabile da parte di Pellegrino. Forte alla destra di Isreal, che intuisce ma non ci arriva

🔴45′ + 3: fine primo tempo. Parma Torino 1-0

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Parma Torino

⚽50′ – GOL DEL TORINO: la pareggia Ngonge! Servito da Coco l’ex Napoli si proietta in avanti e fa partire una super conclusione che si incassa alla destra di Suzuki

72′ – GOL DEL PARMA: ancora Pellegrino! Nasce tutto dal corner di Valeri che pesca l’attaccante argentino più alto di tutti! Cambia il parziale

90 + 2′ Cambio Parma: entra Djuric per Pellegrino (quanti applausi per lui)

🔴90 + 4 – Fine partita! Parma Torino termina 2-1

Related Topics:

Parma News

Parma Torino 2-1: Pellegrino (doppietta) firma il sorpasso di Cuesta. Baroni la perde coi cambi e ora è a rischio

Published

7 minuti ago

on

29 Settembre 2025

By

Baroni 1
Continue Reading

Torino News

Pagelle Parma Torino 2-1: ecco i TOP FLOP e i voti della partita

Avatar di Redazione

Published

33 minuti ago

on

29 Settembre 2025

By

Pellegrino
Continue Reading