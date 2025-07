Moviola PSG Bayern Monaco, l’episodio chiave del match

Moviola PSG Bayern Monaco, l’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale del Mondiale per Club

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Il primo a lamentarsi è Kompany per come Taylor ha fischiato un fallo, polemica rientrata col dialogo. I tanti diffidati – 8 in campo al fischio d’inizio – incidono sulla correttezza del match nella prima mezz’ora. Al 29′ contatto Tah-Doué in area: l’attaccante del Psg resta a terra, il contrasto sembra assolutamente regolare nonostante i fischi dei tifosi francesi. Fuorigioco netto sul gol di testa di Upamecano originato da una punizione di Olise: tecnicamente impeccabile, ma c’erano almeno 4 giocatori del Bayern oltre la linea della difesa parigina. Il tempo si chiude con Musiala a terra, un infortunio che sembra piuttosto grave. Primo tempo corretto: 11 i falli complessivi, nessuna ammonizione.

SECONDO TEMPO

Il Psg chiede una punizione ma sembra Nuno Mendes perdere contatto col terreno nella sua avanzata in velocità fino al limite dell’area. Proteste anche del Bayern per una spinta su Gnabry, troppo poco per fischiare, Pacho usa il mestiere. Molto arrabbiato Hakimi che su un lancio per lui si vede sanzionato un contrasto di spalla con Coman. Il primo cartellino arriva oltre l’ora di gioco: al 68′ una gamba alta di Laimer su Doué viene sanzionato con un giallo pesante visto che l’austriaco è in diffida. Tackle di Kane su Nuno Mendes, il Psg voleva una punizione a ridosso dell’area, Taylor giudica corretto l’intervento del connazionale. Kimmich da fuori calcia e c’è una deviazione di Pacho non vista. Ne fa le spese Kompany che riceve un giallo per proteste che erano motivate. Giallo per Doué per una simulazione. Sull’1-0 rosso a Pacho su Goretzka, Taylor ci pensa un po’ e poi estrae il cartellino: il piede è piuttosto alto sul tedesco in netto anticipo. A 4 minuti dal termine altro gol annullato al Bayern: stavolta è Kane a essere in offside sull’invito di Upamecano. Al 92′ rosso diretto a Lucas Hernandez che in possesso di palla va ad allargare il gomito su Guerreiro, la panchina del Psg chiede una revisione Var. Al 98′ rigore per fallo su Muller di Nuno Mendes, Taylor va al Var a controllare e decide di toglierlo.