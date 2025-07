Moviola PSG Real Madrid, l’episodio chiave del match del Mondiale

Moviola PSG Real Madrid, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la semifinale del Mondiale per Club 2025. I dettagli

L’episodio chiave della moviola del match PSG Real Madrid valido per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. Arbitro della sfida Szymon Marciniak.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Bravo Marciniak ad aspettare lo sviluppo dell’azione e non fischiare il fallo di Courtois su Dembelé, permettendo a Fabian Ruiz di sbloccare il risultato. Sul 3-0 scatta il primo giallo per un intervento deciso di Tchouameni su Hakimi volto a interrompere il lungo possesso parigino. Mbappé rimane a terra in area per un contrasto di Joao Neves, Marciniak lascia correre per poi andare a vedere le condizioni dell’attaccante francese. Nei minuti di recupero anmonito Joao Neves per fallo tattico. Partita così sbilanciata tra le due squadre che i falli sono pochi, solo 7 dopo 45 minuti: Marciniak impeccabile nelle sue (poche) decisioni.

SECONDO TEMPO

Al 3′ della ripresa il Psg buca la difesa alta del Real ma Dembélé che serve il pallone a Doué per il gol è di poco oltre la linea difensiva.