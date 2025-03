Moviola Real Madrid-Atletico Madrid, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2024/2025. I dettagli

L’episodio arbitrale chiave del match tra Real Madrid-Atletico Madrid, valido per l’andata degli ottavi di Champions League 2024/2025. Direttore di gara il francese Turpin.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

Già sull’1-0 Galan contrasta Rodrygo che prova a sorprenderlo una seconda volta: il madridista cade ma il contatto non è tale da indurre Turpin a sanzionarlo. Gara corretta, non ci sono molte occasioni di scontro e quando succedono l’arbitro è tempestivo nel sanzionarle. Si chiude il primo tempo e si va al riposo con soli 8 falli e neanche un cartellino giallo.

SECONDO TEMPO

Lino si lamenta molto per un tocco di Valverde alla testa quando il colchonero è a terra: nessna sanzione particolare. Dopo l’ora di gioco la gara inizia a incattivirsi, ma Turpin decide di non estrarre il giallo per De Paul che ferma uno scatto di Vinicius. In generale il fischietto francese lascia molto correre in tanti contatti, una direzione tanto liberale quanto coerente, con l’eccezione di un cartellino per Diaz. Timidissima protesta di Galan per un tiro in area che colpisce il gomito di Rodrygo, che ha il braccio attaccatissimo al corpo. La gara si chiude con 9 falli per il Real, 13 per l’Atletico, un solo ammonito.