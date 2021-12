Moviola Real Madrid Inter: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-2022: moviola Real Madrid Inter

L’episodio chiave della moviola del match tra Real Madrid e Inter, valido per la 6ª giornata del gruppo D della Champions League 2021-22. Dirige la sfida l’arbitro Brych.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

23′ Contatto dubbio in area – Vinicius jr cade in area cercando il contatto con Dumfries, Brych gli fa cenno di rialzarsi.

64′ ROSSO PER BARELLA – Si scaldano gli anima tra Militao e Barella, rissa in campo. Rosso per il centrocampista azzurro e giallo per il difensore brasiliano.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE CHAMPIONS LEAGUE