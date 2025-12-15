Roma News
Moviola Roma Como, l’episodio chiave del match di Serie A
Moviola Roma Como, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 15ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Roma Como, valido per la15ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani di Teramo.
LA MOVIOLA LIVE
PRIMO TEMPO
Prima situazione da valutare dopo 100 secondi: scontro tra piede di Caqueret e tibia di Mancini, nessun cartellino. Impatto Ferguson-Caqueret, il comasco resta a terra, non ci sono sanzioni. Pressing alto di Soulé su Smolcic, che rimane a terra, ma Feliciani non sanziona nulla. Su azione d’angolo, Ndicka rimane a terra in area: però è lui a colpire Ramon mentree calcia verso la porta. Rischia un po’ Hermoso (in diffida) quando ferma una ripartenza di Addai.
LEGGI ANCHE – Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano