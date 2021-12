Moviola Roma Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Roma Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Sampdoria, valido per la 19ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Giacomelli.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

2′ Negato rigore a Caputo – L’attaccante della Sampdoria viene travolto in area. L’arbitro non ravvisa che ci siano gli estremi per il calcio di rigore. Il guardalinee aveva segnalato un fuorigioco, molto dubbio.

