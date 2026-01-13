Torino News
Moviola Roma Torino, l’episodio chiave del match di Coppa Italia
Moviola Roma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2025/2026
Moviola Roma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Arbitra il Signor Kevin Bonacina della sezione di Bergamo. Coadiuvato dagli assistenti Cipressi e Politi, quarto ufficiale il sig. Livio Marinelli. In sala VAR Silvio Mazzoleni (VAR) e Giacomo Paganessi (come AVAR).
MOVIOLA ROMA TORINO
52′ – Il Var conferma la rete. Roma Torino è 1-2
⚽52′ – GOL DEL TORINO: Rimette tutto a posto il solito Ché Adams. Nasce tutto dal cross basso di Lazaro che incontra la deviazione del muro giallorosso. Vlasic, velocissimo, si fionda sul pallone e (intelligentemente) al posto che tirare fornisce l’assist per Ché Adams. Lo scozzese calcia e segna, battendo un non perfetto Svilar
47′ – Rete confermata dal Var. Roma Torino ora è 1-1
⚽47′ – GOL DELLA ROMA: Hermoso pareggia i conti. Vlasic perde un pallone sanguinoso, Bailey serve Hermoso che – incredibilmente glaciale – fa tunnel su Tamèze e buca Paleari
46′ – Doppio cambio Roma: Ndicka per Ziolkowski e Ndicka per Ziolkowski
🔴Inizia il secondo tempo di Roma Torino
🔴45′ – Fine primo tempo di Roma Torino. Decide il gol di Adams
40′ – Contatto El Shaarawy-Tameze, poi Vlasic-Ghilardi. Partita maschia, dura, ruvida. Tanto da fare per l’arbitro
⚽35′ – Il var conferma la rete. Roma Torino ora è 0-1
35′ – GOL DEL TORINO: Ché Adams porta in vantaggio Baroni. Colpo da biliardo dello scozzese, viziato da una leggera deviazione, dal limite dell’area. Da lodare la velocità di esecuzione dell’attaccante dopo il pallone ricevuto da Vlasic
23′ – Giallo per Aboukhlal, l’esterno ferma fallosamente la (potenziale) ripartenza di Bailey
14′ – Rischia tantissimo Rensch. Ammonito il numero 2 della Roma, che ferma in maniera fallosa Gineitis. Il lituano si stava involando verso la rete, giallo (a tinte arancioni) che fa infuriare i giocatori del Toro (i quali rivendicavano invece un rosso, causa fallo da ultimo uomo)
🔴 – Il match è iniziato
MOVIOLA ROMA TORINO
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Bailey. A disposizione: Vasquez, Zelezny, Ndicka, Tsimikas, Konè, Dybala, Hermoso, Arena, Bah, Lulli. Allenatore: Gasperini.
Torino (3–4-1-2): Paleari; Tameze, Ismajli, Coco; Lazaro, Ilkhan, Gineitis, Aboukhlal; Vlasic; Simeone, Adams. A disposizione: Popa, Israel, Maripan, Anjorin, Dembele, Casadei, Ngonge, Zapata, Njie, Pellini, Acquah . Allenatore: Baroni.