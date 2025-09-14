 Moviola Roma Torino, l'episodio chiave del match
Serie A

Moviola Roma Torino, l’episodio chiave del match

38 minuti ago

Ayroldi

Moviola Roma Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la terza giornata di Serie A 2025/2026

L’episodio chiave della moviola del match Roma Torino, valido per la terza giornata di Serie A targata stagione 2025/2026. Dirige la sfida l’arbitro Ayroldi, coadiuvato dalla coppia Di Giacinto e Cortese. Quarto uomo Perenzoni, mentre al monitor sono presenti Di Bello e Aureliano, nel ruolo di Var e aiuto Var.

🔴1′ – Inizia la sfida

🔴45′ – Fine primo tempo di Roma Torino

Commento moviola Roma Torino dopo il primo tempo: Nessun episodio particolare da segnalare di difficile lettura e comprensione, in un primo tempo davvero avaro di colpi di scena. Seppur agevolato da una partita tutto sommato ‘agevole’ l’operato dell’arbitro non ha convinto del tutto: tanti (forse troppi) fischi e qualche decisione che ha suscitato – in parte giustamente – qualche lamentela da parte degli uomini di Gasperini e di Baroni.

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Roma Torino

