Tutto pronto per il calcio d’inizio. Alle 12e30 Roma Torino aprono il sipario sulla domenica della terza giornata del campionato di Serie A targato stagione 2025-2026. La formazione allenata da Gian Piero Gasperini per riagganciare subito la vetta della classifica dopo i due successi inanellati nelle prime due apparizioni nel torneo. I granata di Marco Baroni alla ricerca di conferme dopo un inizio di stagione difficile. Chi avrà la meglio? A breve la risposta! Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Roma Torino.

ROMA TORINO LIVE

🔴1′ – Inizia la sfida

3′ – Primo possesso Roma. I ragazzi di Gasperini mantengono il possesso in questi primi minuti

5′ – Spunto Torino con Ngonge: allontana Hermoso

8′ – Il 3-4-2-1 (a sorpresa) del Torino vede la difesa granata schierarsi in realtà a cinque in fase difensiva. Questa sembra la chiave scelta per contrastare le giocate di Dybala e compagni

6′ Bell’azione del Torino. Lazaro e Ngonge eseguono un buon uno due che termina con il cross del belga in mezzo all’area di rigore

7′ Bell’azione del Torino. I granata ripartono in contropiede, Simeone si allarga sulla fascia e tenta l’assist verso il centro dell’area di rigore avversaria. Pallone impreciso che termina tra le braccia di Svilar

8′ Calcio di punizione della Roma. Dybala non sfrutta l’opportunità del calcio piazzato. Il pallone si scontra sulla barriera e la Roma è costretta a riiniziare l’azione offensiva

9′ – Spunto di Simeone che si invola verso la porta di Svilar: abbattuto a terra, non c’è fallo

13′ – Ancora un’azione per il Torino. Scambio tra Simeone e Vlasic, quest’ultimo ci prova da fuori e per poco non c’entra il bersaglio. L’arbitro però ferma tutto per fuorigioco

14′ – Ancorsa Simeone! L’ex Napoli vede Svilar leggermente fuori dai pali e prova un tiro dai 50 metri, palla sul fondo

18′ – Ora è la Roma a salire. I giallorossi mantengono il pallone e provano a ragionare

22′ – Ancora possesso Roma: Crisrante crocevia per la manovra dei padroni di casa, la linea difensiva – che come raccontato si posiziona a cinque – del Torino complica i piani di Gasperini

28′ – Poche emozioni e pochissime effettive occasioni da gol quando arriviamo quasi alla mezz’ora di questo Roma Torino

33′ – Copione che sembra ripetersi: la Roma sembra affidarsi al duo argentino nel proprio attacco, ma difficilmente sfonda il muro granata ben organizzato là dietro. Il Torino dal canto suo con fatica supera la linea della metà campo mostrando poche idee e per giunta molto confuse

35′ – OCCASIONE ROMA: Guizzo di Dybala che riceve la sfera dopo un rapido scambio e tenta il tiro: sarà calcio d’angolo

40′ – Cresce la Roma, solito leitmotiv dei gaillorossi che attaccano e i granata difendono senza scomporsi. In questi ultimi minuti però la squadra del Gasp sta aumentando i giri del motore

🔴45′ – Fine primo tempo di Roma Torino

Commento moviola Roma Torino dopo il primo tempo: Nessun episodio particolare da segnalare di difficile lettura e comprensione, in un primo tempo davvero avaro di colpi di scena. Seppur agevolato da una partita tutto sommato ‘agevole’ l’operato dell’arbitro non ha convinto del tutto: tanti (forse troppi) fischi e qualche decisione che ha suscitato – in parte giustamente – qualche lamentela da parte degli uomini di Gasperini e di Baroni.

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Roma Torino

45’ – Cambi per la Roma: escono Dybala e El Aynaoui, vanno dentro Baldanzi e Ferguson

49′ – Ci prova il Torino, Casadei da ottima posizione non sfrutta al meglio una buona rete di pa

50′ – Ancora Torino (che sembra entrato con altro piglio) Vlasic corssa per Seimeone che non arriva sulla palla

54′ – Si fa vedere la Roma: ripartenza fulminea di Soule che approfitta do un errore di Casadei (oggi impreciso in più di un’occasione), Ferguson serve Baldanzi che tira ma non colpisce il bersaglio grosso

56′ – Ancora un’occasione della Roma: Wesley serve Ferguson (il più cercato ora); che colpisce però male e spara sul fondo

⚽59′ – GOL DEL TORINO: Simeone porta in vantaggio Baroni

59′ – Contropiede lampo del Torino: Simeone Ngonge e Vlasic si involano verso i pali difesi da Svilar. L’ex Napoli cadendo colpisce in maniera precisa e pesca il super gol sul secondo paleo

60′ -Esultanza scatenata di Simeone sotto lo spicchio occupato dai tifosi granata

64′ – Cambi Torino: escono Simeone, Ngonge e Casadei, entrano Adams, Aboukhlal e Ilic

65′ – Cambio anche per la Roma: esce Cristante per Pisilli

73′ – Roma Torino momentaneamente interrotta. L’arbitro segnala un problema all’auricolare

74′ – Si riprende a giocare: ultimi quindici giri di orologio di questo Roma Torino

76′ – Calcio di punizione per la Roma. Ilic atterra Baldanzi in modo irregolare e regala il possesso alla rosa

80′ – La Roma prova il tutto per tutto, ma i granata non sembrano ancora scomporsi. Gasperini continua ad affidarsi a Ferguson per tentare di scardinare lo scacchiere sabaudo davvero ben dispiegato in campo!

Roma (3-5-2): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndika; Angelino, Wesley, Kone, Cristante, El Aynaoui; Soule, Dybala.

A disposizione: Vasquez, Gollini, Rensh, Tsimikas, Celik, Ghilardi, Ziolkowski, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy.

All: Gasperini

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Coco, Maripan, Lazaro, Biraghi; Asllani, Casadei; Vlasic, Simeone, Ngonge.

A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Anjorin, Pedersen, Adams, Dembélé, Nounkou, Tameze, Gineitis, Zapata, Njie.

All: Baroni