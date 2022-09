Moviola Sampdoria Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sampdoria Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Michael Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

21′ Gol annullato a De Ketelaere – Ferrari si disimpegna in maniera maldestra, Leao pennella un cross per il fantasista belga che beffa Audero: l’arbitro Fabbri, però, non convalida la rete per posizione di fuorigioco di Giroud che partecipa attivamente all’azione

47′ Espulso Leao – L’attaccante rossonero tenta la rovesciata e rifila un calcione sul volto di Ferrari: doppia ammonizione e cartellino rosso, Milan in dieci

