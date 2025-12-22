Serie A
Moviola Sassuolo Torino, esordio sufficiente per l’arbitro Calzavara in Serie A: Var decisivo in alcune circostanze, ma non mancano errori disciplinari. L’analisi
Moviola Sassuolo Torino, esordio per l’arbitro Calzavara in Serie A: giudicata sufficiente dai quotidiani la sua prova, ma con qualche sbavatura
Esordio assoluto in Serie A in Sassuolo Torino per l’arbitro Andrea Calzavara. Una “prima” comprensibilmente segnata da visibile emozione, che ha portato a qualche imprecisione nella gestione della gara, in particolare sul piano disciplinare. Nonostante le sbavature, la prestazione viene valutata complessivamente sufficiente (voto 6 per la Gazzetta dello Sport), anche grazie al supporto determinante della tecnologia negli episodi chiave.
I DUE EPISODI DA RIGORE
Il momento più complesso arriva al 22’ del primo tempo. Su una respinta di Muric dopo un tiro di Vlasic, Adams viene ostacolato fallosamente da Doig al momento della conclusione. Calzavara in campo non ha dubbi: rigore per il Torino e ammonizione per il difensore neroverde. L’arbitro viene però correttamente richiamato al monitor dal VAR: la revisione evidenzia un fallo a inizio azione (nella fase di recupero palla) di Tameze su Matic. Giustamente, il rigore viene revocato e l’ammonizione a Doig cancellata.
Nessun dubbio, invece, sul rigore concesso nella ripresa (65’). L’intervento di Doig, che sgambetta Simeone in area, è netto. In questo caso Calzavara decide correttamente in autonomia, senza bisogno del supporto esterno.
LA GESTIONE DEI CARTELLINI: MANCA UN ROSSO
È sul piano disciplinare che emergono le maggiori critiche. Se il primo giallo del match per Matic (interruzione di un’azione promettente di Vlasic) è corretto, la gestione successiva non convince.
Il punto critico, sottolineato da entrambe le testate, arriva al 43’, poco prima dell’intervallo. Matic, già ammonito, interviene in ritardo e con la gamba alta su Gineitis. Calzavara fischia il fallo ma decide di graziare il centrocampista serbo: per la Gazzetta dello Sport «manca il secondo giallo», un errore evidente.
Tuttosport, con l’apporto di Calvarese, segnala altre imprecisioni: giudicate eccessive le ammonizioni per Walukiewicz nel primo tempo (entrata in scivolata contemporanea sul pallone con Gineitis) e per Idzes nella ripresa (tentata trattenuta su Adams non riuscita, con l’azione che prosegue). Corretto, invece, il giallo a Ilic per un ritardo su Volpato. Lo stesso Walukiewicz aveva inoltre rischiato il secondo giallo poco dopo il primo per un intervento scomposto su Ismajli, evitando però il contatto.