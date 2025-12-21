 Moviola Sassuolo Torino, l'episodio chiave del match
Connect with us

Torino News

Moviola Sassuolo Torino, l’episodio chiave del match

Avatar di Redazione

Published

18 minuti ago

on

By

moviola

Moviola Sassuolo Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026

Moviola Sassuolo Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026. Dirige la gara il Signor Andrea Calzavara della sezione di Varese. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Cecon, mentre il quarto ufficiale sarà Doveri. VAR affidato a Mazzoleni , Baroni come AVAR

MOVIOLA SASSUOLO TORINO

🔴90 + 4′ Termina Sassuolo Torino: Vlasic dal dischetto regala i 3 punti a Baroni! Troppo poco per Grosso

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

67′ – GOL TORINO: Vlasic spiazza Muric

66′ – Simeone atterrato in area da Doig: per l’arbitro non ci sono dubbi! E’ rigore

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Sassuolo Torino

🔴45 + 3′ – Fine primo tempo di Sassuolo Torino

45′ – Assegnati 5 minuti di recupero

43′ – Si gioca a singhiozzo ora. L’arbitro cerca di tenere sotto controllo le redini della classifica

25′ – Revocato il calcio di rigore per il Torino. Non per il contrasto incriminato, ma per un fallo di Tameze ai danni di Matic a inizio dell’azione

23′ – Arbitro richiamato al VAR

22′ – Calcio di rigore per il Torino. Adams atterrato in area da Doig (ammonito) al momento del tiro. Il contatto pare evidente

🔴1′ – Il match è iniziato

Related Topics: