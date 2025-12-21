Moviola Sassuolo Torino, l’episodio chiave del match

Moviola Sassuolo Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026

Moviola Sassuolo Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2025/2026. Dirige la gara il Signor Andrea Calzavara della sezione di Varese. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Cecon, mentre il quarto ufficiale sarà Doveri. VAR affidato a Mazzoleni , Baroni come AVAR

🔴90 + 4′ Termina Sassuolo Torino: Vlasic dal dischetto regala i 3 punti a Baroni! Troppo poco per Grosso

90′ – Saranno 4 i minuti di recupero

⚽67′ – GOL TORINO: Vlasic spiazza Muric

66′ – Simeone atterrato in area da Doig: per l’arbitro non ci sono dubbi! E’ rigore

🔴45′ – Inizia il secondo tempo di Sassuolo Torino

🔴45 + 3′ – Fine primo tempo di Sassuolo Torino

45′ – Assegnati 5 minuti di recupero

43′ – Si gioca a singhiozzo ora. L’arbitro cerca di tenere sotto controllo le redini della classifica

25′ – Revocato il calcio di rigore per il Torino. Non per il contrasto incriminato, ma per un fallo di Tameze ai danni di Matic a inizio dell’azione

23′ – Arbitro richiamato al VAR

22′ – Calcio di rigore per il Torino. Adams atterrato in area da Doig (ammonito) al momento del tiro. Il contatto pare evidente

🔴1′ – Il match è iniziato